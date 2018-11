El presidente de Túnez acepta los nuevos ministros propuestos por el jefe del Gobierno

Publicado 08/11/2018 15:05:42 CET

TÚNEZ, 8 Nov. (Reuters/EP) -

El presidente de Túnez, Beji Caid Essebsi, ha asgurado este jueves que está dispuesto a aceptar a diez nuevos ministros propuestos por el jefe del Gobierno, Yusef Chahed, en el marco de una remodelación que inicialmente había rechazado.

El lunes, el primer ministro de Túnez anunció la crisis de Gobierno pero Essebsi se apresuró a rechazarla con el argumento de que no había sido consultado previamente. Este jueves, el mandatario ha rectificado y ha afirmado que aceptará el nombramiento de los nuevos ministros si el Parlamento los aprueba.

"No tengo problemas con el primer ministro pero no me gusta la gestión de esta remodelación", ha señalado el presidente de Túnez. La disputa entre el presidente y el primer ministro ha puesto de manifiesto las tensiones al más alto nivel político en el país norteafricano, que se ven reforzadas por la crisis económica.

Chahed está al frente de un Gobierno liderado por el partido Nidaa y apoyado por islamistas moderados. El primer ministro se ha visto envuelto en una disputa con el líder de Nida, Hafedh Caid Essebsi, que es además el hijo del presidente del país y que ha acusado al jefe del Gobierno de no ser capaz de reducir la alta inflación, el desempleo y otros problemas.

El enfrentamiento político ha hecho saltar las alarmas de los donantes que han estado apoyando a Túnez con créditos con la condición de que impulse reformas políticas de calado como la reducción de la cifra de funcionarios.

La economía de Túnez lleva en crisis desde que el país norteafricano vio caer al régimen del dictador Zine el Abidine Ben Alí en el marco de la 'primavera árabe' en 2011.

La remodelación del Gobierno anunciada por Chahed el lunes es la décima que sufre el Ejecutivo desde que Ben Alí abandonó el poder y el país. Chahed ha hecho hincapié en que el nuevo gabinete cumplirá sus funciones con más efectividad y "pondrá fin a la crisis política y económica".

Chahed se mantiene en sus cargos a los ministros de Finanzas, Interior y Asuntos Exteriores. En la remodelación, ha nombrado al empresario judío Rene Trabelsi ministro de Turismo, con lo que se*ra el tercer miembro de esta comunidad minoritaria que se incorpora al Gobierno desde la independencia de Túnez, en 1956.

Kamel Morjan, que fue ministro de Exteriores en el régimen de Ben Alí, ha sido nombrado ministro de Administración Pública, la entidad con más trabajadores de todo el país.