El presidente de Túnez descarta, en principio, presentarse a los comicios de noviembre para revalidar su mandato

Publicado 06/04/2019 14:57:41 CET

TÚNEZ, 6 Abr. (Reuters/EP) -

El presidente tunecino, Beji Caid Essebsi, ha declarado este sábado que no tiene una la intención de presentarse a las elecciones de finales de año para buscar un segundo mandato, pero ha matizado que todavía no es una decisión definitiva.

"No tengo intención de ser nominado para un segundo mandato, aunque la Constitución me dé derecho a presentarme de nuevo", ha explicado Essebsi en una reunión de su partido en la capital, Túnez.

"Creo que Túnez merece un cambio. Está lleno de hombres calificados y es necesario despejar el camino para los jóvenes", ha manifestado el veterano mandatario, de 92 años de edad, en comentarios recogidos por la agencia estatal de noticias TAP.

Sin embargo, Essebsi, en el poder desde fines de 2014, ha puntualizado que no había tomado una decisión final. "Todavía es muy temprano para decir si me presento o no. Anunciaré mi posición a su debido tiempo", ha agregado.

Las elecciones presidenciales de Túnez se celebrarán en noviembre, las terceras después del levantamiento de 2011 que derrocó al dictador Zine El Abidine Ben Ali.

El país del norte de África es considerado como la única historia de éxito democrático de los levantamientos de la Primavera Árabe 2010-2011, pero ha luchado contra la desaceleración económica y el descontento social.