El presidente de Yemen anuncia el comienzo de una gran contraofensiva para retomar el país entero de manos de los hutíes

1122720.1.260.149.20261004144845 Archivo - Imagen de archivo de un dron derribado durante la guerra de Yemen - Mohammed / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Yemen, Rashad al Alimi, ha anunciado este domingo el comienzo de una gran contraofensiva con el objetivo final de expulsar a los insurgentes hutíes de la capital, Saná, después de más de una década bajo su control, y de derrotar al movimiento Ansarolá, respaldado por Irán, en todo el país.

"En virtud de nuestra responsabilidad constitucional y tras completar los procedimientos y medidas necesarios, anunciamos el inicio de las operaciones militares para recuperar los territorios restantes de la República y extender la autoridad del Estado y sus instituciones sobre todo el territorio nacional", ha proclamado Al Alimi desde la sede del Gobierno yemení en Adén.

"Las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y todas las formaciones militares para que comenzaran a implementar las tareas que se les habían asignado, de acuerdo con los planes aprobados, hasta que el país sea liberado del control de la milicia terrorista hutí", ha añadido el jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente y que lidera Al Alimi.

Los ataques se han recrudecido todavía más este fin de semana, especialmente entre los hutíes y las fuerzas saudíes, aliadas del Gobierno de Adén, que intercambiaron fuertes bombardeos que han alcanzado los alrededores de la capital yemení, Saná, y las regiones saudíes de Asir (donde una persona ha resultado herida) y Najrán.