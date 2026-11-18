Archivo - El presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, Rashad al Alimi, en una fotografía de archivo - President Rashad Al Alimi apaim / Zuma Press / Eu

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen, Rashad al Alimi, ha ratificado este miércoles una ley que declara a los hutíes como una organización terrorista, proyecto que abarca a cualquier persona que apoye o defienda al grupo rebelde, que controla la capital e importantes zonas del oeste del país desde hace más de una década.

La ley, publicada por el Consejo Presidencial de Liderazgo que encabeza Al Alimi, recoge que los hutíes, cuyo nombre oficial es Ansar Alá (Partidarios de Dios), queda designado como un grupo terrorista, incluyendo todas sus ramas políticas, militares, administrativas, civiles y de seguridad.

Así, recoge que también se verán afectadas "las entidades o formaciones, independientemente de su denominación o de la naturaleza de sus actividades, sobre las cuales se demuestre que han sido establecidas, gestionadas o controladas organizativamente por el grupo, ya sea directa o indirectamente, o que operan en su nombre o por su cuenta como parte de su estructura organizativa o como una fachada del mismo".

"No es necesario que la entidad lleve a cabo una actividad terrorista específica para que se considere demostrada su vinculación", especifica, antes de subrayar que las medidas serán aplicados también a quienes den "apoyo moral" al grupo y agregar que también se ordena la congelación y confiscación de todos los fondos y bienes que puedan tener relación con los hutíes.

Sin embargo, destaca que "esta designación no se extiende automáticamente a ninguna persona física o jurídica por el mero hecho de mantener una relación comercial o social con el grupo o con uno de sus miembros, ni simplemente por residir o realizar actividades comerciales legítimas en zonas bajo su control". "Esto no impide que dichas personas sean procesadas por cualquier acto delictivo, siempre que se cumplan los elementos constitutivos del mismo conforme a la ley", ha advertido.

La legislación contempla además castigos que van desde la pena de muerte hasta el encarcelamiento "durante un periodo no menor a 20 años y no superior a 30" en caso de implicación en "actos cometidos por el grupo o cualquiera de sus formaciones con la intención de hacerse con el control de los poderes del Estado o para socavar sus instituciones constitucionales a través de la fuerza armada". "Estos hechos son considerados crímenes terroristas", detalla.

Estas mismas sentencias son contempladas para personas que "lleven a cabo actos para cercar ciudades o localidades", así como para "matar de hambre a la población". Igualmente, serán aplicados a los condenados por "ataques contra civiles, instalaciones públicas y privadas y colocación de minas antipersona", así como para los actos que "afecten a la navegación internacional".

Por otra parte, la pertenencia a los hutíes será castigada con penas de entre diez y 15 años de cárcel, si bien la pena de muerte podría ser aplicada a aquellos que "ocupen posiciones de liderazgo en el grupo o en cualquier de sus formaciones". "El liderazgo es considerado como el ejercicio de una autoridad o influencia en la toma de decisiones", concreta.

"El cambio de nombre del grupo o de una de sus entidades afiliadas, la modificación de su estatus organizativo, o la posterior retirada de una persona del mismo, no constituyen, por sí mismos, motivo de exención de responsabilidad por delitos cuya comisión previa haya quedado demostrada", agrega, antes de prohibir "la promoción de ideas de supremacismo racial, étnico o sectario, o afirmar que la autoridad divina está limitada a una línea hereditaria concreta".

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una nueva ofensiva a gran escala en el oeste del país y han ejecutado desde entonces numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.