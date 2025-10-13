MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha afirmado este lunes que la "única misión" del gobierno es "superar la crisis política" en el país durante su primera reunión de trabajo con los 34 miembros de su segundo Ejecutivo tras su reelección en el cargo pese a haber dimitido a principios de la pasada semana.

"La responsabilidad que es suya, mía y nuestra ante el país y quizás un poco ante la Historia, merece un compromiso constante. Agradezco cada riesgo que han asumido", ha resaltado ante los ministros, elogiándoles por el "compromiso" que han adoptado al unirse al gobierno en un momento tan "difícil".

Asimismo, ha instado a los ministros a "dejar de lado los egos" para poner fin a la crisis política, así como a trabajar tanto con la oposición como con los sindicatos y demás sectores de la sociedad civil en un contexto en el que La Francia Insumisa (LFI) y Agrupación Nacional han anunciado mociones de censura contra el nuevo Ejecutivo.

Está previsto que el gobierno --formado por figuras de la sociedad civil, así como por políticos experimentados y jóvenes parlamentarios-- presente durante el Consejo de Ministros de este martes dos proyectos de presupuesto tras el regreso del presidente francés, Emmanuel Macron, de Egipto, donde se encuentra para apoyar el acuerdo del alto el fuego para la Franja de Gaza.

Según la Constitución francesa, el Parlamento debe disponer de 70 días para examinar el proyecto de presupuesto para 2026 antes del 31 de diciembre, por lo que la fecha límite para tramitar la iniciativa es este mismo martes. Lecornu también tiene previsto pronunciar su discurso de política general.

Macron siempre ha defendido que agotará el actual mandato hasta 2027 y ha descartado en reiteradas ocasiones una disolución de la Asamblea Nacional. La dimisión inicial de Lecornu del pasado lunes representó la cuarta baja en apenas un año, tras la de Gabriel Attal en septiembre de 2024, la de Michel Barnier en diciembre de ese mismo año y la de François Bayrou hace algo más de un mes.