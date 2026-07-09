El primer ministro de Corea del Norte viajará este viernes a China para una visita de dos días

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Corea del Norte. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han informado este jueves de que el primer ministro del país, Pak Thae Shong, viajará este viernes a China para una visita de dos días en la que espera reunirse con altos cargos del Gobierno del gigante asiático.

Está previsto que Pak participe así en las ceremonias de conmemoración del 65º aniversario de la firma del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua ente el Partido del Trabajo de Corea y China, según informaciones recogidas por la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA.

Previamente, el Ministerio de Exteriores de China había anunciado en un comunicado que Pak había aceptado la invitación extendida por el Comité Central del Partido Comunista de China y que, por ende, está previsto que aterrice mañana en el país.