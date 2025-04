El primer ministro eslovaco critica a Kallas y anuncia que acudirá al desfile de mayo en Moscú

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha criticado a la Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, y ha anunciado que acudirá el próximo 9 de mayo al desfile en la plaza Roja de la capital rusa, Moscú, por el Día de la Victoria.

"Señora Kallas, me gustaría informarle de que soy el legítimo primer ministro de Eslovaquia, un país soberano. Nadie me puede decir a dónde debo o no debo viajar. Iré a Moscú a presentar mis respetos a los miles de soldados del Ejército Rojo que murieron liberando Eslovaquia", ha resaltado en un mensaje en Facebook.

Fico ha catalogado de "irrespetuosas" las palabras de la Alta Representante y ha abogado por tener una discusión en el seno de la Unión Europea sobre "la esencia de la democracia". "¿La advertencia de Kallas es un chantaje o un anuncio de que seré castigado a mi regreso de Moscú?", se ha cuestionado.

Esto se produce después de que la Alta Representante avisara de que la UE "no se tomará a la ligera" la participación en estos actos, que conmemoran la victoria de las tropas soviéticas sobre las de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

En respuesta, Moscú acusó a Kallas de incurrir en declaraciones "agresivas". La jornada está llamada a ser una reunión de aliados de la Rusia de Vladimir Putin. Según el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se prevé que acudan más de una veintena de líderes.