El primer ministro de Eslovaquia advierte de que "Occidente está prácticamente en guerra con Rusia"

Archivo - Imagen de archivo del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha advertido este jueves de que "Occidente está prácticamente en guerra con Rusia" y ha lamentado el gran número de supuestos mercenarios desplegados en el conflicto, por lo que ha instado a "evitar un agravamiento" de la guerra.

"Hoy en día, el mundo occidental está prácticamente en guerra con Rusia dado el enorme número de mercenarios profesionales a sueldo que operan en Ucrania y que actualmente prestan servicios de mantenimiento en importantes instalaciones de armamento utilizadas en este conflicto", ha afirmado Fico, según informaciones recogidas por la cadena Kanal 1.

"Eslovaquia seguirá un camino de paz. Como país que ostenta la presidencia del Grupo de Visegrado, promoveremos con gran firmeza políticas pacíficas, el diálogo y el mantenimiento de contactos", ha apuntado Fico.

Este grupo aúna a Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa y funciona actualmente como un foro de diálogo político entre sus miembros. Eslovaquia asumió la presidencia del mismo el pasado 1 de julio, sucediendo a Hungría.

Sobre la importancia de este grupo, ha afirmado que debe "convertirse en un activo fuerte a nivel regional" y ha asegurado que la prioridad de Eslovaquia "se adhieren al Derecho Internacional y el mantenimiento de la paz".

En este sentido, ha destacado que la presidencia eslovaca del grupo tiene lugar en "momentos geopolíticos complicados debido al incumplimiento del Derecho Internacional y la violación de los principios sobre los que se fundó el orden mundial". "El Gobierno de Eslovaquia quiere asumir esta presidencia con principios y directrices claras. En primer lugar, el principio del cumplimiento consecuente del Derecho Internacional", ha explicado.

"En segundo lugar, el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países; y, en tercer lugar, el principio fundamental de respetar el camino que otros países elijan para gestionar sus asuntos internos", ha aclarado, antes de apuntar a que "a pesar de que forma parte de un grupo reducido de primeros ministros europeos que apoyan el diálogo y no la guerra, hará todo lo posible por garantizar que se escucha la apuesta por la paz".