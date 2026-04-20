El primer ministro esloveno reconoce que no tiene apoyos para formar gobierno tras ganas las elecciones

El primer ministro interino de Eslovenia, Robert Golob - Bor Slana/STA/dpa

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro interino de Eslovenia, Robert Golob, ha admitido este lunes que no tiene los escaños necesarios para formar gobierno después de que su partido, Movimiento Libertad (GS, por sus siglas en esloveno), ganara las elecciones legislativas con un estrecho margen sobre el conservador Partido Democrático de Eslovenia (SDS) de Janez Jansa, que puede tener los números para una coalición derechista.

"Esperamos con ilusión nuestro trabajo en la oposición; defenderemos con rigor el principio de legalidad y el Estado de derecho", ha expresado en un mensaje difundido en redes sociales tras una ronda de conversaciones con la presidenta eslovena, Natasa Pirc, sobre la formación de Ejecutivo casi un mes después de los comicios.

Golob --cuyo partido logró cosechar 29 escaños, lejos de los 46 necesarios para formar un nuevo gobierno-- ha pronosticado que la posible coalición de derechas que se forme, previsiblemente con Jansa al frente, no durará mucho.

Por su parte, el ministro de Defensa interino, Borut Sajovic, y líder del grupo parlamentario del GS, ha afirmado que no pretenden conseguir los escaños restantes "mediante chantaje, corrupción o soborno". "Seguimos siendo leales a la gente y a los valores que prometimos", ha argüido.

Jansa, que también ha mantenido un encuentro con la presidenta este lunes como parte de la ronda de conversaciones para formar gobierno, ha asegurado que pese a que la situación es "bastante incierta", su partido no tiene problemas en unirse a una coalición.

"Podemos empezar a implementar nuestro programa mañana mismo; mañana mismo podemos formar un gobierno que será significativamente mejor que el que está por irse", ha argüido el que fuera primer ministro entre 2020 y 2022, según ha recogido la cadena de radiodifusión RTVSLO.

Las elecciones legislativas celebradas el pasado 22 de marzo arrojaron un empate técnico entre Golob y Jansa. Tras los partidos mayoritarios se situó el conservador NSI, con nueve escaños, mientras que el también popular Democracia, obtuvo seis representantes. Por debajo, los socialdemócratas lograron seis parlamentarios, la Izquierda se apuntó cinco y el populista de derechas Resni.ca irrumpió en la Cámara con cinco representantes.

La coalición más factible actualmente sería la liderada por Jansa, que tiene 28 escaños, junto a varios partidos de centroderecha incluyendo el conservador NSI --que se presentó a los comicios con el Partido Popular Esloveno y Fokus--, Democracia y Resni.ca.