El primer ministro de Finlandia apoya una prohibición del acceso a redes sociales a menores de 15 años

Archivo - El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, durante una rueda de prensa en Estonia en agosto de 2025 (archivo) - Mikko Stig/Lehtikuva/dpa - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, ha respaldado la posibilidad de prohibir del acceso a redes sociales a los menores de 15 años, después de que Australia se convirtiera en el primer país del mundo en dar un paso en este sentido al prohibir este acceso a los menores de 16 años.

Orpo ha afirmado que el tiempo dedicado a las redes sociales es frecuentemente el motivo por el que los adolescentes no hacen deporte o dedican esfuerzo a otras labores. "El tiempo frente a las pantallas está directamente relacionado con cómo jóvenes activos se encuentran y cuándo se ejercitan", ha argüido.

"Por eso me tomo muy en serio la prohibición del uso de redes sociales a los menores de 15 años", ha manifestado, antes de vincular el aumento de los casos de problemas psicológicos a la "baja actividad" entre niños y jóvenes, tal y como ha recogido la emisora finlandesa Yle.

"Creo que aumentar la actividad física y desarrollar actividades de entretenimiento es un asunto clave, pero el principal obstáculo al que hacen frente los niños a la hora de buscar un pasatiempo es el tiempo que pasan frente a las pantallas", ha zanjado el primer ministro del país europeo.

Australia se convirtió en diciembre de 2025 en el primer país en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años a raíz de una ley presentada por el Gobierno del primer ministro, Anthony Albanese, y respaldada por el Parlamento con el objetivo de mejorar el bienestar psicológico y social de los menores de edad.

La prohibición afecta al menos a diez plataformas de redes sociales y de streaming, entre las que se encuentran Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick. Así, pide a las mismas que adopten "medidas razonables" para evitar el acceso a menores de 16 años y amenaza con multas en caso contrario.