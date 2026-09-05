El primer ministro griego anuncia un paquete de reformas de 2.200 millones

Archivo - El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis (archivo) - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciado este sábado el llamado Acuerdo Progreso y Prosperidad que pretende marcar la senda de la economía del país para los próximos cuatro años, incluye reformas de calado para intentar aliviar la crisis del coste de la vida y tiene un valor estimado de 2.200 millones de euros.

Entre los cambios anunciados apenas unos meses antes de las elecciones está universalizar y mejorar de 300 a 400 euros la pensión mínima para mayores de 65 años, una paga extra de 500 euros para todo el funcionariado o el aumento del salario mínimo a los 1.000 euros --desde los 920 actuales-- y su crecimiento progresivo hasta los 1.300 euros para enero de 2028.

"Hemos conseguido poner el rumbo correcto en todos los ámbitos (pero) ahora es el momento de acelerar siginficativamente", ha afirmado Mitsotakis durante un acto en Tesalónica. El objetivo es que los números macroeconómicos positivos del país se traduzcan en mejoras palpables para la población en general.

En ganadería habrá una exención fiscal para los negocios que declaren hasta 20.000 euros de ingresos y en energía se reducirá un 30% el precio de la electricidad progresivamente entre 2027 y 2030. Asimismo se creará un Banco de Ahorro en el que el Estado ingresará la misma cantidad que ingresen los progenitores de un bebé hasta los dos años con un límite de 1.200 euros al año. También habrá beneficios para los autónomos.

Las familias de tres o más hijos no pagarán renta sobre las personas físicas si tienen ingresos anuales inferiores a 20.000 euros a partir de 2027 y se abonarán 1.000 euros por bebé nacido en familias de más de tres hijos a partir de enero de 2026.

El Gobierno espera cumplir con creces los objetivos de déficit y poder financiar así estos beneficios para la población sin poner en riesgo los compromisos presupuestarios pactados en la UE.

Las elecciones generales deben celebrarse antes de julio de 2027 y el partido conservador Nueva Democracia de Mitsotakis es el favorito en todas las encuestas, aunque sin mayoría absoluta.