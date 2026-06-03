El primer ministro de Irak aplaude a dos milicias proiraníes por abandonar las FMP y entregar las armas

Archivo - Bandera de Irak en la capital, Bagdad (archivo) - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, ha aplaudido la decisión de dos milicias proiraníes de comenzar los trámites para la entrega de armas al Estado y su salida de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), ahora integradas en el Ministerio de Defensa iraquí, un paso que enmarca en "los esfuerzos nacionales conjuntos para reforzar la soberanía" del país asiático.

La oficina de Al Zaidi ha destacado en un comunicado en redes sociales el "paso responsable" adoptado por estos dos grupos --Kataib al Imam Alí y Asaib Ahl al Haq-- al "salirse de las FMP e iniciar los procedimientos para limitar las armas a la autoridad estatal y sus instituciones constitucionales", algo que "refleja la voluntad del noble pueblo iraquí, a lo largo y ancho de todas sus comunidades".

Así, ha subrayado que la decisión va además en línea con "las prioridades del programa ministerial del Gobierno", antes de incidir en que "contribuirá a reforzar la soberanía nacional, potenciar el contexto de trabajo, inversión y desarrollo, y expandir las oportunidades de prosperidad mientras se mantienen los avances a nivel de seguridad y estabilidad por los que los iraquíes han pagado con su preciosa sangre e inmensos sacrificios".

Ambas milicias, consideradas como terroristas por Estados Unidos, anunciaron el martes su decisión de entregar las armas al Estado y salirse de las FMP, una semana después de que diera el paso Saraya al Salam (Brigadas de la Paz), encabezada por el influyente clérigo chií Muqtada al Sadr, y después de que la coalición chií Marco de Coordinación, el principal partido de Irak, diera su respaldo a los planes de Al Zaidi sobre el monopolio de las armas.

Al Sadr recalcó la semana pasada que Saraya al Salam se integraría en las estructuras del Estado iraquí y pidió a todas las formaciones enmarcadas en las FMP que dieran el paso y se desvincularan de las "órdenes partidistas y sectarias", "especialmente después de que las facciones entreguen sus armas al Estado, tal como les aconsejamos hace años".

Las FMP han sido durante los últimos meses objetivo de varios ataques de Estados Unidos e Israel a raíz del estallido de la guerra en Oriente Próximo por la ofensiva de estos dos países contra Irán, lanzada por sorpresa el 28 de febrero y que llevó a Teherán y varios de sus grupos aliados a responder con ataques a nivel regional.

Los ataques contra las FMP han sido condenados por las autoridades iraquíes, que han recordado que estos grupos están integrados en las fuerzas de seguridad --si bien algunos llevan a cabo acciones sin respaldo de Bagdad--, si bien han insistido en la necesidad de que todas las operaciones estén centralizadas bajo mando del Gobierno central.