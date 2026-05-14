El primer ministro de Irak apuesta por devolver el control de las armas al Estado

Archivo - Bandera de Irak - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, ha abogado este jueves por devolver el monopolio de las armas al Estado, coincidiendo con una sesión del Parlamento del país, que ha otorgado su confianza al nuevo Ejecutivo tras meses de estancamiento y bajo una creciente presión de Estados Unidos.

El programa de Al Zaidi incluye "una reforma de las fuerzas de seguridad mediante la limitación del control de armas al Estado y el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad", ha indicado la oficina de prensa del Parlamento.

Asimismo, su programa de "tres caminos" apuesta por "la diversificación económica, la inversión real y un sistema financiero y bancario sólido" y, por otra parte, "la consolidación de la justicia social, la atención a los grupos más vulnerables, la protección de la infancia y el empoderamiento de las mujeres", ha agregado en una nota difundida por la agencia de noticias estatal INA.

Este mismo jueves, el Parlamento iraquí ha otorgado su confianza al Gobierno del primer ministro, un empresario de 40 años que fue nombrado a finales de abril después de que el ex primer ministro Nuri al Maliki retirara su candidatura, tras las presiones de la Administración Trump por su vinculación con Irán.

De hecho, la propuesta de Zaidi sobre el control estatal de las armas está en línea con las exigencias de Estados Unidos para desarmar a las milicias en Irak, donde operan más de 150.000 combatientes proiraníes, claves en la propia estructura de seguridad de Bagdad.

Se espera que el Ejecutivo de Zaidi esté integrado por 23 ministerios, si bien hasta el momento solo han sido aprobados 14 ministros, mientras que se ha pospuesto la votación sobre el nombramiento de otras seis carteras, debido objeciones a los candidatos, según recoge Shafaq.

En Irak rige un acuerdo a raíz de la invasión estadounidense de 2003 que establece que el presidente del Parlamento debe ser miembro de la comunidad suní, mientras que el primer ministro ha de ser chií y el presidente debe ser kurdo.