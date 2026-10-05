El primer ministro letón promete cambios y "poner orden" en finanzas nacionales tras su claro triunfo electoral

Archivo - El primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, durante una rueda de prensa en Riga. - Ints Kalnins / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro letón, Andris Kulbergs, ha prometido este lunes cambios y "poner orden" en las finanzas nacionales, tras su claro triunfo electoral en los comicios legislativos de este sábado, tras los cuales el presidente, Edgars Rinkevics, ha abierto la ronda de contactos con todos los partidos para la formación del próximo gobierno.

Kulbergs tras reunirse con Rinkevics ha señalado que los resultados le obligan a llevar a cabo cambios en el país báltico, insistiendo en que la prioridad es controlar las finanzas públicas. "Hay que poner las finanzas en orden. Habrá que revisar cada gasto. Los ingresos y los gastos deben cuadrar", ha indicado en declaraciones recogidas por la agencia LETA.

El actual primer ministro, que llegó al poder tras la dimisión en mayo de Evika Silina por la crisis de drones en la frontera del país, ha evitado señalar cual será la configuración concreta de la coalición a la espera de mantener conversaciones con los posibles socios, si bien los resultados electorales permiten reeditar la actual coalición con un papel reforzado de Lista Unida, que ha pasado de 15 a 41 escaños.

Según ha dicho, lo fundamental será ver qué partidos están dispuestos a suscribir las prioridades planteadas por la agenda de Lista Unida, apuntando a que hay varios escenarios posibles incluyendo el liderar un Gobierno en minoría.

Este resultado supone el mejor logrado por un partido desde la separación del país de la Unión Soviética, a pesar de que la formación de Kulbergs tiene apenas cuatro años de antigüedad.

En frente Nueva Unidad, formación de centroderecha de la ex primera ministra ha sufrido un desplome electoral, con una caída de casi el 13% de los votos y la pérdida de 19 escaños en la Saeima, quedando solo en siete asientos.

Como segunda fuerza se ha situado el partido populista nacionalista Letonia Primero (LVP) con un 13,09% de apoyo, mientras que el derechista Poder Soberano/Unión de Jóvenes Letones (SV/AJ) obtiene un buen resultado con un 11,73%. Ahora Kulbergs necesitará llegar a pactos con una sola formación para garantizarse la mayoría parlamentaria.

Rinkevics ha iniciado este lunes una ronda de contactos con los distintos partidos políticos tras las elecciones, proceso que concluirá este martes cuando se espera que encargue a Kulbergs la formación de gobierno.