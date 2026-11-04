El primer ministro de Letonia recibe la nominación para liderar un nuevo Gobierno tras su triunfo electoral

El primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, durante una cumbre europea en Bruselas. - Nicolas Maeterlinck / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro en funciones de Letonia, Andris Kulbergs, de la conservadora Lista Unida, ha recibido este miércoles el encargo formal de formar nuevo Gobierno y repetir como primer ministro tras su claro triunfo en las elecciones del pasado mes.

Kulbergs ha recibido así el mandato de manos del presidente, Edgars Rinkevics, a quien ha agradecido la oportunidad para "formar y dirigir el próximo Gobierno" en el país báltico. "Me doy perfecta cuenta de que esta nominación es una enorme responsabilidad hacia el Estado de Letonia y su pueblo", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

En el mismo, señala que Letonia "no necesita otro Gobierno que prometa cambios" sino que "finalmente los lleve a cabo". De esta forma, ha incidido en que la sociedad letona espera "una visión clara y acciones concretas en la economía, la seguridad y el bienestar de las personas" y "no más compromisos políticos habituales".

El dirigente de Lista Unida ha insistido así en que el Ejecutivo próximo no debe "buscar excusas para no hacer algo", sino "asumir la responsabilidad y buscar soluciones".

"El nuevo Gobierno deberá demostrar que la administración del Estado trabaja para los ciudadanos de Letonia, no para su propio beneficio", ha afirmado para recalcar que su tarea "será asegurar que las palabras se conviertan en hechos, las promesas en resultados y que la política del Estado se explique a toda la sociedad".

Se esperaba que Kulbergs recibiera el encargo tras una primera ronda de contactos en octubre, si bien el paso formal ha llegado tras constituirse el nuevo Parlamento letón, conocido como la Saeima.

El dirigente llegó al poder tras la dimisión en mayo de Evika Silina por la crisis de drones en la frontera del país. Los resultados electorales de las legislativas del 3 de octubre le permiten reeditar la actual coalición con un papel reforzado de Lista Unida, que ha pasado de 15 a 41 escaños.

Este resultado supone el mejor logrado por un partido desde la independencia del país de la Unión Soviética. Enfrente, Nueva Unidad, formación de centroderecha de la ex primera ministra ha sufrido un desplome electoral, con una caída de casi el 13% de los votos y la pérdida de 19 escaños en la Saeima, quedando solo en siete asientos.

Como segunda fuerza se ha situado el partido populista nacionalista Letonia Primero (LVP) con un 13,09% de apoyo, mientras que el derechista Poder Soberano/Unión de Jóvenes Letones (SV/AJ) obtiene un buen resultado con un 11,73%. Ahora Kulbergs necesitará llegar a pactos con una sola formación para garantizarse la mayoría parlamentaria.