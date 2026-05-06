El primer ministro libanés considera aún "prematuro" hablar de una reunión entre Aoun y Netanyahu

Archivo - El primer ministro libanés, Nawaf Salam - Markus Lenhardt/dpa - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha afirmado este miércoles que aún es "prematuro" hablar de una posible reunión entre el presidente del país, Joseph Aoun, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y ha hecho hincapié en que la principal exigencia de Beirut es establecer un calendario para la retirada israelí.

Salam ha aclarado durante una rueda de prensa que Líbano no busca "la normalización de relaciones con Israel, sino la paz", y ha recordado que "no es la primera vez" que Beirut "participa en negociaciones directas con Israel".

Asimismo, ha reiterado que cualquier nueva ronda de conversaciones que pudiera celebrarse en Washington tiene que tener como base consolidar el alto el fuego alcanzado en abril y que Israel y el partido-milicia chií Hezbolá se han acusado de violar, según ha recogido la agencia de noticias NNA.

Sus palabras se producen después de que la Embajada de Estados Unidos en Beirut publicara un mensaje en redes sociales en el que aseguraba que esa posible reunión "daría a Líbano la oportunidad de obtener garantías concretas sobre la plena soberanía, la integridad territorial, la seguridad de las fronteras, el apoyo humanitario y para la reconstrucción, y el restablecimiento completo de la autoridad del Estado libanés sobre cada centímetro de su territorio".

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha declarado esta semana que "este no es el momento adecuado para una reunión" con Netanyahu, alegando que antes de ellos las dos partes deben "alcanzar un acuerdo de seguridad" y así "detener los ataques israelíes" en Líbano.

Así, ha afirmado que "se prevén conversaciones preparatorias con la embajadora de Líbano en Washington (Nada Hamadé Moauad) en los próximos días", apuntando a un tercer encuentro para para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y Hezbolá.

Las últimas hostilidades a gran escala en el país estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos, argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

Las últimas conversaciones de alto nivel entre Líbano e Israel, que no mantienen relaciones diplomáticas, ocurrieron en 1993, si bien no en el rango de presidente y primer ministro. De producirse, marcarían un hito en un proceso negociador abierto mientras continúa la ofensiva israelí en Líbano --invasión del sur incluida--, cuyo Ministerio de Salud cifra en más de 2.700 muertos.