El primer ministro de Luxemburgo tacha de "inaceptables" las manifestaciones contra las restricciones

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Luxemburgo, Xaviel Bettel, ha tildado este martes de "inaceptables" las manifestaciones contra las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 de este sábado, donde se vivieron algunas escenas tensas y violentas.

En una intervención en el Parlamento, Bettel ha incidido en que es "inaceptable" que los ciudadanos "marchen por la ciudad sin respetar las reglas al derecho de manifestarse". "Es inaceptable que grupos enteros de personas ignoren las leyes e ignoren las restricciones", ha continuado.

El 'premier' luxemburgués también ha tachado de "inaceptable" que los mercados navideños sean asaltados y que "ciudadanos pacíficos, incluidas muchas familias con niños y ancianos" sean objeto de "acoso".

"Tampoco se va a tolerar que se intimide a periodistas", ha agregado, antes de advertir que habla de "la base" del Estado constitucional. "No podemos permitir que esta base comience a desmoronarse", ha agregado, según ha recogido el diario 'Luxemburger Wort'.

En este contexto, y con el objetivo de evitar disturbios en el futuro, Bettel ha anunciado que las autoridades delimitarán una zona para las manifestaciones el próximo sábado. "Quien se junte fuera de este perímetro para manifestarse se considerará ilegal", ha advertido, antes de avisar que el Gobierno "no se dejará intimidar".

Del mismo modo, ha apelado a los manifestantes pacíficos y les ha pedido que no se dejen "instrumentalizar" por los "incitadores violentos". "No participéis en manifestaciones por el odio y la violencia", ha dicho.

Además, Bettel se ha posicionado en contra de los negacionistas y ha indicado que "la ciencia no comparte su opinión". "La COVID-19 existe y no sólo es gripe. Estos hechos no se pueden discutir", ha hecho hincapié, aunque no ha mencionado a los antivacunas o los negacionistas de forma directa.

De acuerdo con la Policía de Luxemburgo, el pasado sábado unos 2.000 manifestantes se reunieron en Ciudad de Luxemburgo, la capital, para mostrar su descontento por las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Algunos manifestantes llegaron a acercarse a la Cámara de Diputados del país y a la residencia del propio Bettel.