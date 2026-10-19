El primer ministro de Países Bajos anuncia su próxima paternidad por gestación subrogada

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten (D) y su pareja anuncian un hijo por gestacion subrogada - ROB JETTEN / INSTAGRAM

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, y su pareja, el jugador de hockey sobre hierba argentino Nicolás Keenan, han anunciado este lunes su próxima paternidad a través de la gestación subrogada, un método legal en el país siempre que se trate de un acuerdo privado con la madre.

El anuncio ha sido realizado por la pareja en sus redes sociales. "No existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa, y a sus respectivas familias. Nada de esto sería posible sin ustedes", ha anunciado la pareja en redes sociales, donde presentan la ecografía del bebé, y a la madre, Lisa, una conocida de ambos.

La madre subrogada es holandesa, al igual que la donante del óvulo, según ha informado el partido de Jetten, el liberal D66, en un comunicado. El bebé nacerá en la primavera del año que viene.

"Estamos increíblemente agradecidos de que, gracias a dos mujeres maravillosas, ahora tengamos la oportunidad de hacer realidad nuestro sueño. La madre subrogada y el bebé se encuentran bien, que es, por supuesto, lo más importante ahora. Pedimos encarecidamente a todos que respeten la privacidad de las personas involucradas", ha incidido el primer ministro neerlandés.

Jetten, primer ministro desde febrero de 2026, fue el primer político abiertamente gay que llegó al puesto y se convertirá en el primero que es padre como jefe del Ejecutivo de Países Bajos desde la Segunda Guerra Mundial.