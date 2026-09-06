El primer ministro polaco advierte de que "solo los idiotas o traidores" se pueden alegrar de una victoria de AfD

El primer ministro polaco, Donald Tusk (archivo) - Europa Press/Contacto/Grzegorz Krzyzewski / Fotone

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha criticado este domingo a quienes se felicitan en Polonia por la victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt celebradas este domingo.

"En Polonia solo los idiotas o traidores pueden alegrarse del triunfo de AfD en Alemania. Se han juntado unos cuantos en la Confederación y en PiS", ha afirmado Tusk en redes sociales en referencia a la Confederación de Libertad e Independencia de extrema derecha o al partido Ley y Justicia (PiS) del ex primer ministro Jaroslaw Kaczynski.

Tusk responde así a dirigentes políticos como el diputado de la Confederación Jacek Wilk, quien ha expresado su satisfacción con la victoria de AfD publicando en redes sociales los resultados de las encuestas a pie de urna y calificándolas como "ko". "Alemania está alzándose", ha indicado.

También el exvicepresidente del Parlamento Europeo Zdzislaw Krasnodebski, vinculado a PiS y ahora miembro del Nuevo Consejo Constitucional del presidente Karol Nawrocki ha elogiado la alta participación en las elecciones, "una gran celebración de la democracia".

Asimismo ha cargado contra la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller alemán Friedrich Merz, quien "debería marcharse lo antes posible". "Pero seguramente no se llevaría a Tusk con él", ha planteado.