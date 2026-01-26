El primer ministro de Portugal reitera que no apoyará a ningún candidato: "Estoy centrado en dirigir el país"

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro. - Europa Press/Contacto/Rita Franca

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha reiterado este lunes que no tiene intención de apoyar públicamente a ninguno de los candidatos de la segunda vuelta de las presidenciales y que su objetivo pasa por dirigir el país. "Estoy centrado en la que es mi tarea, conducir la política del Gobierno", ha zanjado.

En los últimos días han aumentado las presiones, en especial de la ultraderecha, sobre el primer ministro portugués para que dé a conocer su preferencia para la segunda vuelta del próximo 8 de febrero, que enfrenta al candidato socialista António José Seguro y al líder de Chega, André Ventura.

Montenegro ha explicado a su salida del Palacio de la Bolsa, en Oporto, que si bien entiende el debate político que se puede generar en relación a esta cuestión, él se enfoca en la que es su "misión", la de "llevar al país a un nivel de desarrollo económico, de pujanza más elevado", según recoge la agencia Lusa.

Quien sí ha hecho público su voto para la cita de febrero ha sido el expresidente Aníbal Cavaco Silva (2006-2016). El líder conservador ha emitido un comunicado elogiando a Seguro, a quien ha definido como "una persona honesta y educada", por lo que "se puede inferir con facilidad", ha dicho, a quien votará.

"Estas elecciones son muy importantes para el futuro del país. En un tiempo de tanta incertidumbre y graves amenazas, Portugal necesita un presidente de la república con sentido común y credibilidad en la escena internacional que contribuya a la defensa de los intereses nacionales", ha enfatizado.

El expresidente Cavaco Silva se une a la ya extensa lista de figuras de la derecha portuguesa que han hecho público su apoyo a Seguro. En las últimas horas, el que fuera máximo dirigente del CDS-PP, Paulo Portas, anunció que votaría por el candidato socialista, a quien definió como "moderado".

Así, destacó que no ve a Ventura --"aquel señor que grita mucho"-- capaz de "unir al país", principalmente por su idea de "dividir a unos contra otros" y fragmentar Portugal "en tribus, razas, etnias y confesiones religiosas".

"Todo eso es contrario a la función presidencial", ha rematado quien fuera ministro de Asuntos Exteriores de Portugal entre 2011 y 2013 durante el gobierno de Pedro Passos Coelho.

Aunque todas las encuestas daban por hecho que Ventura alcanzaría la segunda vuelta de las presidenciales más reñidas de las últimas cuatro décadas, las mismas también han vaticinado sus escasas posibilidades de ganar, principalmente al tratarse del candidato menos transversal de todos.

En aquella primera mano celebrada el 18 de enero, Seguro se impuso con el 31% de los votos frente al 23% del líder de Chega. Durante la noche electoral, el socialista se encargó de marcar su independencia" con respecto al partido, situándose como el candidato de todos los "demócratas, progresistas y humanistas".