El primer ministro qatarí pide a Irán una salida diplomática al conflicto

Archivo - El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani (archivo)- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, a quien ha trasladado que la salida diplomática es la "única opción" para superar el conflicto actual.

"Una solución diplomática integral y duradera sigue siendo la única opción para resolver la crisis de forma que se logre la seguridad y la estabilidad y evite mayores tensiones y escalada a la región", ha planteado, según un comunicado oficial qatarí.

Al Thani ha condenado los "continuos ataques de Irán" contra Qatar pese a que es un país que "se ha distanciado de la guerra". Esta actitud supone "adulterar la seguridad de la región" y "un desprecio por su estabilidad".

En particular ha advertido de que sería "inaceptable" y "condenable" cualquier ataque contra infraestructura civil y "los recursos de la gente" y ha pedido "a todas las partes" respetar el derecho internacional.

El respectivo comunicado iraní relata que Araqchi ha destacado que "la actual situación es consecuencia únicamente de la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán" y recuerda el "uso de sus bases militares y activos en los países de la región para perpetrar una agresión militar contra Irán".

Así, ha destacado "la obligación legal internacional de evitar que otros países utilicen su territorio para invadir militarmente otros países".