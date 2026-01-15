El primer ministro de Singapur destituye al líder de la oposición en el Parlamento tras su condena por perjurio

Archivo - El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, ha destituido este jueves al líder del bloque opositor en el Parlamento, Pritam Singh, del Partido de los Trabajadores, después de que fuera condenado por mentir ante una comisión parlamentaria que investigaba otro caso de perjurio.

Singh había asumido el cargo en 2020 tras las elecciones generales, en las que su partido obtuvo una cifra récord de diez escaños en el Parlamento. El entonces primer ministro Lee Hsien Loong anunció que se había convertido en el líder de la oposición, una posición que mantuvo cuando Wong llegó al cargo en 2025.

Sin embargo, Wong ha decidido ahora despojarle de este título y los recursos que este conlleva un día después de que el Parlamento votara que ya no es idóneo para desempeñar este cargo tras la condena. "Después de considerar el asunto detenidamente, he decidido que la condena impuesta contra Singh (...) hace insostenible su permanencia como líder de la oposición", ha declarado el jefe de Gobierno en un comunicado difundido por su oficina.

Singh, diputado por la circunscripción de Aljunied, fue multado con 14.000 dólares singapurenses (unos 9.200 euros) por mentir bajo juramento ante una comisión parlamentaria que investigaba otro caso de perjurio por parte de la ahora exdiputada del Partido de los Trabajadores Raeesah Khan.

Esta condena fue confirmada el pasado mes de diciembre y, según Wong, Singh debe dejar su cargo como líder de la oposición "de inmediato". "Es necesario para defender el Estado de Derecho, así como la integridad y dignidad del Parlamento", ha aclarado.

"He pedido al Partido de los Trabajadores que nombre a otro de sus diputados para que sea el nuevo líder de la oposición. Esta elección debe cumplir con los mayores estándares. Espero recibir pronto un nombre para que este cargo tan importante para nuestra democracia parlamentaria no permanezca vacante durante un periodo de tiempo demasiado largo", ha apuntado.