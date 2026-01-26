El primer ministro sueco aboga por "construir nuestra OTAN europea"

Archivo - El primer ministro sueco, Ulf Kristersson - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha defendido la opción de "construir nuestra OTAN europea" en respuesta a las dudas generadas tras la intención declarada de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia, territorio semiautónomo bajo soberanía de Dinamarca.

"Hay gente que cuando piensa en la OTAN piensa en Estados Unidos, pero yo pienso en Dinamarca, Finlandia, Noruega, los tres estados bálticos, Polonia, Alemania y Reino Unido. Toda nuestra parte del mundo está vinculada con una estrecha cooperación OTAN. Queremos construir nuestra OTAN europea", ha afirmado Kristersson en una entrevista con la televisión pública sueca STV emitida en la noche del domingo.

Kristersson ha defendido así "tomar el control de nuestra situación y reforzar a Suecia". "Vamos a hacerlo, entre otras cosas, a través de los países de la OTAN", ha indicado.

En ese sentido, ha recordado que la OTAN consta de 32 países aliados. "Todos los países aliados están convencidos de que el Artículo 5, el de todos para uno y uno para todos, sigue siendo muy, muy fuerte. A todos nos gustaría un Estados Unidos cuyos actos fueran distintos", ha añadido.

Durante la entrevista, el dirigente escandinavo ha asegurado que Suecia, país que no tiene armamento nuclear, participa "en todas las discusiones, también en Europa, que tienen que ver con armamento nuclear" desde que Suecia se sumó a la OTAN.

Kristersson no ha querido dar detalles concretos, pero ha confirmado que hay conversaciones en marcha sobre la capacidad nuclear con las potencias nucleares europeas, Francia y Reino Unido.