La primera ministra danesa espera reunirse con Trump en Nueva York

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen (archivo) - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha manifestado este domingo su intención de reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su viaje a Nueva York, una visita en la que se espera que firme el acuerdo sobre seguridad de Groenlandia alcanzado entre las partes y del que por el momento apenas se conocen detalles.

"Voy a reunirme con Trump", ha afirmado en declaraciones a las televisiones DR News y TV2 antes de partir desde el Aeropuerto de Copenhague-Kastrup hacia Estados Unidos.

"Tengo una relación excelente con el presidente estadounidense. En un mundo complicado creo que este acuerdo es bueno para nuestra seguridad", ha planteado. Asimismo considera que es "bueno" para Estados Uidos, para Groenladia, para Dinamarca, para Europa y para la OTAN.

Frederiksen ha asegurado que "comprende" las preguntas sobre el contenido del acuerdo, pero ha preferido no concretar nada de su contenido. "Todo debe estar en el acuerdo", ha argüido.

"Es algo que nos afecta a todos y también es algo que nos preocupa a todos, sobre todo a la población groenlandesa, pero por respeto por los últimos días y por que todo debe estar en el acuerdo, no puedo entrar en detalles", ha explicado.

En la entrevista han preguntado a la dirigente danesa si Trump exagera sobre el contenido al decir que Estados Unidos tendrá control indefinido de la seguridad de Groenlandia. "Diría, en términos generales, que no firmaría un acuerdo que no fuera bueno para Groenlandia y para el Reino y sé que (el primer ministro groenlandés) Jens-Frederik Nielsen tampoco lo haría", ha respondido.

"El Reino de Dinamarca es un Estado soberano y los groenlandeses tienen derecho a la autodeterminación. Lo que llamamos integridad territorial está incluido en esto", ha argumentado.

Frederiksen ha explicado en una publicación posterior en redes sociales que mantiene estrecho contacto con dirigentes "de Alemania, Francia y Reino Unido, con nuestros amigos nórdicos y con valiosos socios de la UE y la OTAN".

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, ha destacado que con la firma del acuerdo "dejamos la desconfianza". "Lo hacemos de una forma que, esperemos, resalta que la cuestión de la seguridad también depende de la OTAN y que respeta nuestra soberanía", ha apuntado en TV2.

Trump, ha anunciado un acuerdo por el que su país obtendrá "el control permanente" de la seguridad de la isla y podrá desplegar tropas en la región.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmado el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para garantizar la "seguridad compartida" sobre Groenlandia. Frederiksen destaca que el texto "reconoce la soberanía y la integridad territorial" de su país, además del "derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".