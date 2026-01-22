La primera ministra de Dinamarca avisa a Trump de que tiene "líneas rojas" para discutir sobre seguridad en el Ártico

Archivo - La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard - Archivo

BRUSELAS, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se ha mostrado dispuesta a discutir con Estados Unidos sobre cómo fortalecer la defensa de la región ártica siempre y cuando se entienda que su país es "un Estado soberano", y mientras se haga "con respeto" y sin "amenazas".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo extraordinario que se celebra este jueves en Bruselas, en la que ha valorado el acuerdo alcanzado por Estados Unidos y la OTAN indicando que no tiene problema en renegociar el acuerdo de defensa firmado con Washington en 1951, pero siempre "bajo el marco" del respeto a la soberanía.

"Hemos dicho desde el principio que una discusión sobre nuestro estatus como Estado soberano no se puede discutir, no se puede cambiar. Estamos dispuestos a trabajar junto con Estados Unidos sobre seguridad, pero tenemos nuestras líneas rojas, que también son nuestras reglas democráticas", ha señalado la 'premier' danesa.

En su opinión, Dinamarca y Estados Unidos han trabajado "muy de cerca" durante "muchos años", y si se quiere continuar esa senda en el futuro debe ser "con respeto, sin amenazas mutuas".

Sobre la OTAN ha dicho que la seguridad del Ártico es algo que compete a la Alianza Atlántica, a la que ha pedido que esté "más presente" en la zona. "Necesitamos una presencia permanente de la OTAN en la región ártica, incluyendo alrededor de Groenlandia", ha precisado.

Con todo, Mette ha agradecido "todo el apoyo" recibido por Europa a Dinamarca y Groenlandia, y ha reivindicado que "cuando Europa no está dividida" y los Veintisiete permanecen "unidos", los resultados acaban por verse. "Así que creo que hemos aprendido algo", ha añadido.