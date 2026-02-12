La primera ministra de Letonia sobrevive a su sexta moción de censura desde septiembre de 2023

Evika Silina, primera ministra de Letonia. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Letonia, Evika Silina, ha superado este jueves su sexta moción de censura desde septiembre de 2023, presentada en esta ocasión por el derechista partido Letonia Primero por, entre otras cuestiones, las políticas migratorias del Gobierno y los bajos índices de crecimiento económico.

La propuesta ha contado con el apoyo de 39 diputados, mientras que la coalición de gobierno ha hecho valer sus 48 escaños para tumbar esta nueva intentona de la oposición por tumbar al Ejecutivo, ha informado el portal de noticias Delfi.

El diputado del gobernante partido Nueva Unidad Gatis Liepins ha señalado que esta nueva moción de censura es otro intento de la oposición por llamar la atención y ha ironizado con la frecuencia con la que seguirá presentando estas iniciativas.

Liepins ha restado así valor a los argumentos de la oposición para justificar esta sexta moción de censura y ha acudido a los datos de las agencias internacionales para demostrar el buen desempeño del Gobierno en materia de economía. "Como Estado hemos logrado mucho, no importan cuánto se opongan", ha dicho.

Por su parte, el líder de la oposición, Edgars Tavars, del partido Lista Unida, ha expuesto los problemas en el sector educativo, los altos precios de la energía y el, a su juicio, "caos absoluto" que reine en política exterior.

Letonia celebra elecciones legislativas en octubre de este año.