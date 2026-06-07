Los primeros resultados oficiales en Armenia apuntan a una victoria del partido del primer ministro Pashinián

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián - Alexander Patrin / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El partido gobernante de Armenia, Contrato Civil, ha sido el más votado en las elecciones legislativas celebradas este domingo con un 54,65% de los votos, según resultados oficiales correspondientes al escrutinio del 7,2%.

Por detrás del partido del primer ministro Nikol Pashinián se sitúa el bloque Armenia Fuerte del millonario ruso de origen armenio Samuel Karapetián, que lograría un 22,1% de votos.

Después están la Alianza Armenia, del expresidente Robert Kocharián, con un 8,6%, y el Partido Armenia Próspera, fundado por el empresario Gagik Tsarukián, que mantiene lazos con el partido gubernamental ruso Rusia Unida (5,25%).

La Comisión Electoral Central ha procesado 106.322 votos de 332 colegios electorales y prácticamente ninguno de la capital, Ereván, por lo que los resultados podrían variar.