Archivo - Un voluntario anima a una niña palestina en el hospital de Al Rantisi, en Gaza - Rizek Abdeljawad / Xinhua News / Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Gaza ha avisado de que el generador principal del hospital infantil de Al Rantisi, en la Ciudad de Gaza, ha dejado de funcionar y el corte de suministro se ha extendido al Hospital Oftalmológico de Gaza, en la misma zona.

En un comunicado, el Ministerio explica que equipos de ingenieros ya se han puesto manos a la obra para reiniciar el generador "en medio de condiciones muy difíciles y con recursos muy limitados por la falta de lubricantes y partes de repuesto".

El sistema de salud del enclave entero está prácticamente colapsado después de tres años de ofensiva israelí. El combustible y la ayuda médica entra en la zona con cuentagotas y la principal central eléctrica de Gaza lleva meses sin funcionar.

Ahora mismo, varios servicios médicos esenciales del hospital de Al Rantisi permanecen suspendidos, como también varias salas de operaciones y servicios del hospital oftalmológico, también situado en el barrio de Al Naser y que extrae energía del mismo generador.