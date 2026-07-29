El principal responsable de la lucha contra la COVID-19 en EEUU se niega a declarar sobre el origen del virus

Archivo - El exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciones, Anthony Fauci - XINHUA - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas Anthony Fauci, que estuvo al frente de la gestión de la pandemia de la COVID-19 en Estados Unidos, se ha negado este miércoles a responder a las preguntas realizadas por senadores ante una comisión sobre los orígenes del virus, apuntando a una persecución por parte de su presidente, el republicano Rand Paul.

Paul citó formalmente a declarar a Fauci tras acusarle de mentir sobre los orígenes del coronavirus en el marco de la postura defendida por la Administración Trump de que la COVID-19 se originó tras una fuga de laboratorio en la ciudad china de Wuhan.

El senador republicano ha difundido en los últimos meses una serie de agendas que Fauci utilizaba durante su gestión al frente del Instituto, unas páginas entre las que había apuntes sobre la propagación del virus o encuentros con distintas personalidades.

"Dada la evidente obsesión del senador Paul por pedir mi procesamiento, sus reiterados comentarios difamatorios sobre mí y, recientemente, la divulgación pública de mi diario personal sin censura, con el objetivo de avergonzarme e intimidarme, la única conclusión a la que puedo llegar es que la única razón por la que me cita ante esta comisión es para lograr que diga algo, cualquier cosa, que pueda respaldar sus reiteradas promesas públicas de que yo termine, en sus palabras, 'entre rejas'", ha dicho Fauci.

En este sentido, ha señalado que, "aunque le pese hacerlo, dado el respeto" que siente por el poder legislativo y su "larga trayectoria de colaboración con el Congreso", no responderá a las preguntas de los senadores. "Siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder, amparándome en mis derechos bajo la Quinta Enmienda de la Constitución", ha dicho.

Fauci, el rostro más visible de la pandemia en Estados Unidos, ha comparecido ante el Congreso más de 250 veces y esta es la primera vez que se ha acogido a la Quinta Enmienda, que permite a cualquier persona negarse a responder preguntas o testificar, según ha recogido la cadena CNN.

El científico fue indultado por el expresidente Joe Biden poco antes de dejar el cargo para evitar futuras investigaciones en su contra en el marco de las teorías de la conspiración apoyadas por el presidente, Donald Trump, sobre el origen de la COVID-19, llegando a calificarlo como "virus de China", en alusión a su posible origen en un laboratorio en Wuhan.

Paul ha criticado de forma reiterada a Fauci en los últimos años, acusándole incluso de instruir al personal del Instituto a comunicarse a través de canales privados para evitar registros públicos sobre la gestión del virus, extremo que el científico siempre ha negado, catalogando de "cruzada" las acusaciones en su contra.