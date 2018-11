Los principales medios de EEUU se ofrecen a respaldar a CNN en su denuncia contra la Casa Blanca

Publicado 14/11/2018 18:47:19 CET

NUEVA YORK, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Algunos principales medios de Estados Unidos, entre ellos la agencia Associated Press, los diarios 'The Washington Post' y 'The New York Times' o la cadena Fox News, han anunciado este miércoles que se personarán como terceros interesados, los llamados 'amicus curiae', en la denuncia presentada por la cadena CNN contra la Casa Blanca por retirarle la acreditación a su reportero.

La cadena anunció el martes la presentación de una denuncia en un tribunal de Washington por una presunta violación de la Primera y de la Quinta Enmienda de la Constitución norteamericana, referentes a la libertad de prensa y de expresión y al debido proceso, por retirarle sus credenciales a su reportero Jim Acosta, que se enfrentó públicamente al mandatario en una reciente rueda de prensa.

El pulso dialéctico, en el cual el presidente estadounidense, Donald Trump, llegó a insultar al periodista tachándole de "persona terrible" y de "grosero", concluyó con el veto a Acosta, al que la Casa Blanca acusó de agredir a una becaria que intentaba quitarle el micrófono para que no siguiese preguntando.

En un comunicado, los citados medios, junto con la agencia Bloomberg, la cadena NBC, 'Politico', 'USA Today' y otros grupos mediáticos y de defensa del trabajo periodístico, han defendido que "ya se refiera la noticia del día a la economía, la seguridad nacional, o el medio ambiente, los reporteros que cubren la Casa Blanca deben de seguir siendo libres de formular preguntas".

"Es imperativo que periodistas independientes tengan acceso al presidente y sus actividades y que no se vete a los periodistas por razones arbitrarias", han defendido los principales medios estadounidenses, entre los que llama la atención la presencia de Fox News, uno de los principales defensores de Trump y sus políticas.

"Nuestras organizaciones informativas apoyan el derecho constitucional fundamental de preguntar a este presidente o a cualquier presidente", han subrayado, anunciando que por ello se personarán como 'amicus curiae' "para apoyar la demanda de la CNN y Jim Acosta sobre la base de estos principios".

EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DEFIENDE A TRUMP

La postura de los grandes medios estadounidense se conoce poco después de que los abogados del Departamento de Justicia hayan defendido que tanto el presidente como la Casa Blanca pueden "regular" a "discreción" el acceso de los informadores y de otros ciudadanos, al igual que tienen capacidad para "seleccionar a los periodistas a los que se concede entrevistas o a los que informa en ruedas de prensa", informa la propia CNN.

La demanda presentada por la cadena de televisión incluye entre los demandados a Trump así como al jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, la principal portavoz, Sarah Sanders, el 'número dos' de comunicación, Bill Shine, el director del Servicio Secreto, Joseph Clancy, y el agente que expulsó a Acosta el pasado miércoles.

La CNN ha explicado que su objetivo es llegar a un acuerdo con la Casa Blanca para que Acosta pueda regresar a su labor como reportero y que figure por escrito que no se le retirará en un futuro sus credenciales. La cadena ha advertido de que el castigo "podría ocurrirle a cualquiera", en una advertencia contra las tácticas de la Administración.

Entre los argumentos en favor de la CNN figura una sentencia de un tribunal de apelaciones de Washington en la que se delimitan 'de facto' los argumentos que puede esgrimir el Servicio Secreto --responsable de la concesión de acreditaciones-- para expulsar a un periodista de la Casa Blanca. En la práctica, el castigo se limita solo a casos de que exista una amenaza física para el presidente y su familia.