El príncipe Carlos inaugura una estatua de Shakespeare durante un recorrido por La Habana vieja

Publicado 25/03/2019 21:43:16 CET

LA HABANA, 25 Mar. (Reuters/EP) -

El príncipe Carlos de Reino Unido ha inaugurado este lunes una estatua del dramaturgo inglés William Shakespeare durante un recorrido por La Habana vieja, como parte de la primera visita de un miembro de la familia real británica a la isla caribeña.

Ataviados él con gafas de sol y ella con sombrilla, Carlos y su mujer, Camila, han recorrido el casco antiguo de La Habana guiados por el historiador cubano Eusebio Leal.

El heredero británico se ha parado a hablar con algunos cubanos y turistas y a escuchar a los músicos callejeros. El príncipe de Gales también ha querido visitar algunos de los negocios privados que han florecido en La Habana por la tímida apertura económica impulsada por el Gobierno de Raúl Castro en 2011.

"Me ha dicho que lo mejor de mi tienda era el aire acondicionado", ha contado Josefina Hernández, de 58 años, que tiene una peluquería donde el príncipe Carlos se ha detenido. Incluso se ha llegado a sentar en uno de los sillones. "Me ha dicho que se acababa de cortar el pelo y no necesitaba otro corte", ha bromeado.

Carlos Leiva, de 34 años, también ha recibido a la pareja real en su churrería. "Me ha dicho que todo parecía delicioso, pero que ya había desayunado", ha contado.

El recorrido ha incluido asimismo una vista a un taller que enseña las técnicas de restauración necesarias para dar lustre al decadente centro histórico de La Habana, que este año cumplirá 500 años. "Ha mostrado especial interés en las piezas de argamasa para el Capitolio y ha firmado una", ha contado el director, Juan Carlos Botello, de 55 años.

Alberto Gutiérrez, residente en la capital cubana, ha celebrado el talante de Carlos y Camila durante su paseo por la capital cubana. "Me gustaría que todos los países fueran así de amistosos. Entonces habría paz", ha comentado desde la Plaza de Armas.

Está previsto que el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles se reúnan y cenen con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que visitó Londres el año pasado a su regreso de una gira por Europa y Asia. "Nos honra recibirlos y mostrarles con orgullo la nación que somos", ha escrito Díaz-Canel en Twitter.

Numerosos líderes internacionales han viajado a Cuba desde que los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro iniciaron en 2014 un histórico diálogo para derribar el último muro de la Guerra Fría ante la expectativa de que se produjera un cambio político y económico.

Desde entonces, el principal cambio ha sido el relevo de Raúl Castro en la Presidencia por Díaz-Canel hace casi un año. Sin embargo, el menor de los hermanos Castro permanecerá como máximo responsable del Partido Comunista de Cuba (PCC) hasta 2021. La oposición denuncia que, en lugar de disminuir, la represión ha aumentado.