El príncipe Enrique de Inglaterra asegura a veteranos heridos de guerra ucranianos que "van a ganar la guerra"

El príncipe Enrique de Inglaterra habla con un participante ucraniano de los Juegos Invictus en Leópolis, Ucrania - Efrem Lukatsky/PA Wire/dpa

LONDRES 16 Nov. (DPA/EP) -

El príncipe Enrique de Inglaterra se ha reunido este domingo con veteranos heridos y personal médico durante una visita sorpresa a la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, en la que les ha asegurado que "van a ganar la guerra".

El duque, de 42 años, ha subido al escenario en una conferencia para personal médico organizada por Superhumans --una clínica de la ciudad especializada en la rehabilitación de personas heridas en la guerra--, en la que ha supuesto su cuarta visita a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Aunque ha reconocido que había "corrido un riesgo al venir aquí", Enrique ha afirmado que cada vez que regresa a Ucrania se siente "bienvenido" y percibe "calidez".

Vistiendo de manera informal --con una chaqueta acolchada oscura con capucha, pantalones azul oscuro y botas tipo desierto de color marrón--, el príncipe inglés ha observado a jugadores de rugby en silla de ruedas que competían por un puesto en el equipo de Ucrania para los Juegos Invictus, cuya próxima edición está programada para celebrarse el año que viene en Birmingham. Ucrania planea enviar a 60 competidores --su delegación más numerosa hasta la fecha-- a la edición de 2027 del evento.

El país cuenta con cerca de 1,4 millones de veteranos de combate, de los cuales más del 10% presenta algún tipo de discapacidad.

El duque de Sussex les ha prometido a los veteranos heridos que se unen a Invictus que "cuando la guerra termine y Ucrania gane", Inglaterra estará "preparada para apoyarles en la organización de unos Juegos Invictus".

Durante el partido de rugby, abrazó a un jugador al que reconoció: Valeri Odainik, quien participó en los Juegos Invictus celebrados en Canadá en 2025 y tiene una pierna amputada. Odainik, de 41 años, que luce un gran tatuaje en un brazo y profundas líneas de expresión al sonreír, le explicó al duque que "sigue siendo militar en activo". "¿Y cuándo encuentras tiempo para entrenar?", preguntó Enrique, sorprendido.