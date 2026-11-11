Prisión provisional para el hermano de Orbán implicado en una supuesta trama de visados

Archivo - Policia húngara durante una marcha en Polonia. - Sachelle Babbar / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Hungría ha decretado prisión provisional para Aron Orbán, hermano menor del ex primer ministro Viktor Orbán, y su pareja implicados en una presunta trama de concesión de visados.

Según confirma el primer ministro Peter Magyar, el magistrado ha tomado esta decisión, mientras que diario digital Telex informa de que la medida se extenderá al menos durante un mes

Aparte, otro de los sospechosos implicados en el negocio de los visados ha quedado bajo supervisión penal, mientras que el cuarto sospechoso podrá defenderse en libertad durante el proceso.

La defensa de Aron Orbán ha negado que haya pruebas en su contra para ordenar la detención provisional. "Es absurdo que exista riesgo de fuga, de ocultación, de influencia o incluso de destrucción de pruebas", ha asegurado, reiterando que fue el propio hermano del ex primer ministro el que se presentó ante las autoridades mediante una carta y se ofreció a colaborar en el proceso.

La Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Bienes y la Oficina Nacional de Investigación se encuentran al frente de la investigación abierta en su contra por una supuesta trama de concesión de visados a ciudadanos vietnamitas.