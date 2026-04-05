Prisoners Defenders confirma que el Gobierno cubano ha liberado 27 presos de los 51 que prometió al Vaticano

Archivo - Manifestación por la liberación de los presos políticos cubanos en Milán (Italia) en noviembre de 2025 - Europa Press/Contacto/Edson Teodoro De Souza, Edso

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización Prisoners Defenders ha confirmado este sábado que en el mes de marzo el Gobierno cubano ha liberado a 27 presos políticos, como parte de las 51 liberaciones que el Ejecutivo anunció a mediados de marzo tras la intermediación del Vaticano.

"De los 51 presos que afirmó el régimen iba a excarcelar en marzo, sólo 27 son presos políticos", ha señalado la ONG en un mensaje en redes, en el que ha denunciado que todavía quedan "24 presos políticos por excarcelar".

En este sentido, han explicado que el resto de personas puestas en libertad por el Ejecutivo de la isla caribeña durante el mes de marzo eran "presos comunes". "Estamos encima del régimen y auditamos sus procesos para que todos los prometidos a la Iglesia Católica sean excarcelados", han añadido.

El Gobierno cubano anunció el pasado 13 de marzo que en los días siguientes liberaría a 51 personas "sancionadas a privación de libertad" como parte del "espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano", quien históricamente ha mantenido diálogos con la isla en materia de procesos de revisión y excarcelación de reclusos.

La puesta en libertad de este medio centenar de presos no debe confundirse con la excarcelación de 2.100 anunciada el jueves por las autoridades cubanas, tras las aprobación de un indulto en el marco de la celebración de la Semana Santa.

En su último balance, a fecha de febrero de 2026, Prisoners Defendes ha cifrado en 1.211 el número de presos políticos que hay en Cuba, dato que ha aumentado respecto al mes anterior, cuando el mismo ascendía a 1.207 personas.