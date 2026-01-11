Una probable explosión de gas en una boda deja al menos ocho muertos y 12 heridos en Islamabad (Pakistán)

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto y 12 han resultado heridas por una probable explosión de gas ocurrida durante unos festejos nupciales en la capital de Pakistán, Islamabad, según fuentes oficiales que cuentan entre los fallecidos a la pareja de recién casados.

El comisario adjunto de Islamabad, Sahibzada Yusuf, ha informado que la detonación ha reventado cuatro domicilios próximos y que las autoridades están trabajando para terminar de confirmar la naturaleza de la explosión, aunque todo apunta a que se trata de una bombona de gas.

Los equipos de rescate están terminando su rastreo de los escombros en busca de posibles víctimas adicionales, ha informado el oficial al diario paquistaní 'Dawn'.