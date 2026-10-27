Los profesores franceses ven insuficientes las propuestas del Gobierno tras su reunión con el ministro de Educación

Manifestaciones de estudiantes en Occitania (Francia), en imagen de archivo, a 25 de octubre de 2026 - Mathieu Pinard Baillet / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de docentes franceses no han salido convencidos de la reunión mantenida este martes con el ministro de Educación, Edouard Geffray, y han prometido continuar sus jornadas de movilizaciones junto a sus propios estudiantes hasta que el Gobierno se comprometa a subirles el sueldo y a reducir el número de estudiantes por aula todavía por debajo de los 28 que, en principio, parecen haber satisfecho a las asociaciones de alumnos.

"En lo que respecta a los salarios, a día de hoy, no se han tomado medidas", ha lamentado la secretaria general del Sindicato Nacional de Profesores de Secundaria (SNES-FSU), Sophie Vénétitay, a su salida de la reunión. También ha manifestado su decepción el presidente de la Unión Nacional de Escuelas Secundarias, Colegios, Colegios y Educación Superior, Jean-Rémi Girard. "Hay cosas concretas, pero las cifras no cuadran", ha explicado al diario 'Le Parisien'.

Vénétitay y Girard no solo piden aumentos de sueldos y reducir la superpoblación. Hacen falta plazas en todos los departamentos y secretarías. "Necesitamos más contratación, más puestos de profesor, más puestos de trabajo en otras profesiones, más asesores educativos sénior, más psicólogos educativos nacionales o más personal de apoyo escolar", ha insistido Vénétitay.

Nada de lo que ha propuesto hasta ahora el Gobierno en cuanto al tema de contrataciones ha satisfecho a los sindicatos. A la anulación de las las 836 supresiones de puestos que estaban previstas en el presupuesto de 2027, el ministro Geffray ha hablado de la creación de 500 nuevos puestos docentes en los institutos y la autorización de 920 plazas para cubrir ausencias. La crisis, sin embargo, es tan profunda que esta creación "ni de lejos compensa los puestos que han sido eliminados en los últimos años", comenta Girard.

Sobre la saturación de estudiantes por aula, el límite máximo de 28 que propone el Gobierno también sigue sin convencer a los docentes de un país donde es normal que haya más de 30 estudiantes por clase en sus institutos. "Sigue siendo muy alta", ha esgrimido Vénétitay, quien además teme que esta limitación se aplique de forma puntual en segundo año de bachillerato, y nada más.