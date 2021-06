Protasevich subraya su culpabilidad y dice que la oposición busca el "colapso económico" de Bielorrusia

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El disidente bielorruso Roman Protasevich ha vuelto a declararse culpable este jueves en una entrevista para una cadena de televisión de su país, en la que ha asegurado que el objetivo de la oposición ya no está en las protestas en las calles, sino en el "colapso económico" para generar "disturbios por hambre".

El joven, que se dio a conocer internacionalmente hace un par de semanas tras ser detenido después de que las autoridades bielorrusas forzaran a un avión de Ryanair que cubría el trayecto entre Atenas y Vilna, la capital de Lituania, a tomar tierra en Minsk, ha concedido una entrevista para la casi estatal cadena ONT.

Protasevich ha contado que cuando las autoridades bielorrusas obligaron a aterrizar al avión en el que viajaba con su novia, la ciudadana rusa Sofia Sapega, entendió que tendría que responder por todo lo que hizo y "por todo el daño que causó al país".

"Es difícil predecir la reacción que habrá", pero "estoy casi seguro de que muchos comenzarán a condenarme públicamente. Estoy casi seguro de que algunas de las acciones de apoyo que planearon anteriormente fracasarán. No me sorprendería que muchas personas me llamen traidor", ha manifestado.

"Puedo decir honestamente que no me importa en absoluto lo que digan. Quiero hacer todo lo posible para corregir mis errores, para intentar hacer al menos algo", ha dicho Protasevich en un diálogo en el que ha admitido "abiertamente" que fue una de las personas que hizo un llamamiento para salir a las calles tras los resultados de las presidenciales en las que se impuso Alexander Lukashenko.

"Admito abiertamente que fui una de esas personas que pidió salir a la calle el día 9 de agosto. Tan pronto como me presentaron los documentos y me acusaron, me declaré culpable de inmediato", ha reconocido Protasevich, quien ha remarcado que aquellos llamamientos dieron como resultado "disturbios descontrolados", que sumieron a Minsk "en el caos durante tres días".

Protasevich también ha valorado que "es poco probable" que se produzcan más protestas en las calles, pues, ha dicho, la oposición no cuenta con el apoyo suficiente en las mismas y ha señalado que el objetivo de la oposición que se haya fuera del país es el "colapso económico" a través de sanciones que generen "disturbios por comida".

"Las sanciones son necesarias para que la economía bielorrusa colapse lo más rápido posible. Y si la economía colapsa, la gente saldrá a las calles. Serán disturbios por alimentos. Y este, de hecho, es uno de los objetivos de las sanciones económicas que se siguen imponiendo", ha contado.