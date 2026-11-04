Proyecciones iniciales dan a los demócratas la Cámara de Representantes en medio de grandes avances por todo EEUU

Archivo - Imagen de archivo del Capitolio de EEUU - Dominic Gwinn / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los demócratas han logrado arrebatar al Partido Republicano, según las primeras proyecciones, el control de la Cámara de Representantes (la cámara baja del Congreso) en las elecciones de mitad de mandato celebradas este martes en Estados Unidos y colocan así primer contrapeso real al poder del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, desde el inicio de su segundo mandato en 2025.

El cambio de color de la Cámara de Representantes, que tomará forma el 3 de enero de 2027, pondría fin a la capacidad del presidente estadounidense para aprobar leyes contando únicamente con el apoyo republicano. Con todo, es poco probable que el control demócrata derive en una notable producción legislativa, dado que Trump mantiene el control de la Casa Blanca y ha prometido hacer uso de su poder de veto presidencial.

Este giro, que coincide con los pronósticos de las encuestas sobre los comicios, ocurre en una noche en la que el Partido Demócrata está logrando importantes resultados no sólo en las 'midterms' al Legislativo, sino también en otros comicios como los de la gobernación de Georgia, donde su candidata Keisha Lance Bottoms derrotaría al republicano Rick Jackson.

Keisha Lance Bottoms se convertiría así en la primera gobernadora negra y mujer de Estados Unidos y en la primera mujer en dirigir Georgia, todo ello en una victoria que da a la oposición de Trump el poder de un estado clave cuyo último líder demócrata data de 1998.

El impulso demócrata de esta jornada electoral parte de una ola de descontento marcada por el coste de la vida, especialmente encarecido por la guerra de Irán emprendida por la Administración Trump y las consecuencias que ha tenido sobre los precios del combustible.

De hecho, los índices de aprobación del magnate republicano han caído a mínimos históricos en las últimas semanas, mientras él ha insistido respaldar con un fuerte carácter personalista a los candidatos de su partido.