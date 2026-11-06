Puesta en libertad la periodista y opositora cubana Yoani Sánchez tras su detención en La Habana

Archivo - La periodista y activista cubana Yoani Sánchez. - YOANI SÁNCHEZ EN FACEBOOK - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista y activista cubana Yoani Sánchez ha sido puesta en libertad durante las últimas horas tras sufrir este jueves una detención por parte de las fuerzas de seguridad en La Habana, según ha confirmado la propia disidente a través de un mensaje difundido en redes.

"Acabo de llegar a casa, gracias a todos por la solidaridad y la difusión de la arbitraria detención que sufrí esta mañana. Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes", ha manifestado la directora del portal independiente 14ymedio, quien ha anunciado que este viernes ofrecerá detalles de lo ocurrido y denunciará "el dolor y la total desprotección" en la que se encuentran otros detenidos en los calabozos que carecen de visibilidad pública.

La detención de Sánchez se produjo en torno a las 9:30 horas (hora local) del jueves, cuando fue abordada por agentes de la Seguridad del Estado al salir de su residencia en el municipio de Plaza de la Revolución.

Tras lograr enviar un breve mensaje de alerta a sus compañeros de redacción, la opositora ha permanecido varias horas en paradero desconocido, lo que provocó la inmediata condena de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que denunció el arresto violento y acusó al Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel de intentar silenciar el periodismo independiente en la isla.