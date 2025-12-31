Puesto en libertad el exministro de Gobierno boliviano Eduardo del Castillo tras su detención en un aeropuerto

Archivo - Bandera de Bolivia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bolivia han puesto en libertad este martes al exministro de Gobierno y candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) en las pasadas elecciones, Eduardo del Castillo, tras haberlo detenido horas antes cuando se disponía a tomar un vuelo internacional desde un aeropuerto de Santa Cruz.

"Fui privado de manera ilegal e indebida. El propio Ministerio Público ha corroborado en audiencia que no me opuse al trabajo de la Policía", ha afirmado Del Castillo, que había sido detenido junto a su cuñado por obstrucción policial, según ha recogido el diario boliviano 'El Deber'.

La Fiscalía ha resuelto no imputar al exministro por este motivo, una situación ante la que la jueza de Instrucción Penal de Warnes, Rosario del Carmen Egües, ha ordenado la puesta en libertad de ambos.

Del Castillo ha explicado en su intervención ante la jueza que su viaje tenía como motivo llevar a su hija menor, diagnosticada de autismo, a una evaluación neurológica en Santiago de Chile, a donde pretendía desplazarse junto con su esposa, su cuñado, sus dos hijas y la psicopedagoga de la menor en cuestión.

Con todo, el exministro ha denunciado retrasos irregulares en los controles migratorios y ha asegurado que, incluso con pasaportes sellados y tarjetas de embarque, un capitán de la Policía le habría advertido de que "buscarían cualquier excusa" para impedir su salida.

En este contexto, su abogado ha demandado a las autoridades policiales de Santa Cruz ante lo que ha calificado de "atentado", denunciando la persecución política de su cliente y vulneraciones a los derechos de su familia.