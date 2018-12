El pulso interno contra May abre la carrera por la sucesión

Actualizado 12/12/2018 16:27:47 CET

El desafío lanzado por decenas de diputados conservadores contra su actual líder, la primera ministra Theresa May, ha abierto una carrera por la hipotética sucesión sin un claro favorito y en la que suenan tanto miembros de la actual Administración como voces discordantes con la actual línea política como Dominic Raab o Boris Johnson.

Raab, que durante cinco meses fue el principal negociador del Gobierno británico para el Brexit, abandonó el gabinete por su disconformidad con el Acuerdo de Retirada. Según Sky News, es el favorito en las apuestas, en la medida en que votó a favor de la salida de la UE en el referéndum de 2016 y ha desempeñado un papel clave en el debate que más preocupa ahora a los británicos.

En contra de Raab juega el escaso tiempo que lleva en el primer nivel de la esfera política, ese del que parece no querer despegarse Boris Johnson. El que fuera alcalde de Londres y ministro de Exteriores abandonó el Gobierno en julio en protesta por las negociaciones del Brexit y, desde entonces, no ha escatimado críticas contra May.

Otro de los más combativos es Jacob Rees-Mogg, líder del frente euroescéptico del Partido Conservador. "El país necesita un nuevo líder, es hora de que May dimita", ha proclamado este mismo miércoles en Twitter, a pesar de que en una ocasión él mismo se descartó como potencial sustituto en Downig Street.

Si los conservadores optan por una figura intermedia, que no rompa de forma frontal con el actual Gobierno, una de las opciones con más posibilidades es la de Jeremy Hunt, sustituto de Boris Johnson en el Ministerio de Exteriores y defensor confeso de May y de la unidad interna para encarar con mejores garantías el Brexit.

Sin embargo, Hunt, como May, votó a favor de la permanencia en la UE en la consulta de junio de 2016, al igual que lo hizo el ministro del Interior, Sajid Javid, que también figura en las quinielas esgrimidas este miércoles por los distintos medios británicos.

Las dudas sobre la posible falta de compromiso de Hunt y Javid con el Brexit podrían favorecer las aspiraciones del responsable de Medio Ambiente, Michael Gove, una de las caras más visibles en la campaña en favor de la ruptura con la Unión Europea y que ya trató de llegar a Downing Street tras la abrupta salida de David Cameron.

Gove ha pasado de ser rival de May en dichas primarias a un inesperado aliado, hasta el punto de que ha permanecido a su lado cuando la conclusión de las negociaciones del Acuerdo de Retirada provocó en noviembre una desbandada ministerial. Entonces, Gove sonó como posible ministro del Brexit.

Gove optó por descartar el puesto tras la dimisión de Raab y del predecesor este último, David Davis, que abandonó el Ministerio dos años después en protesta por los planes esbozados por May para mantener a largo plazo las relaciones con el bloque comunitario. Davis, sin embargo, sería más un líder interino que un primer ministro en firme, según la agencia Reuters.

DOS NOMBRES DE MUJERES

En la lista se cuelan tan solo los nombres de dos mujeres, entre ellos el de Andrea Leadsom, líder del grupo conservador en la Cámara de los Comunes y rival más firme de May en la carrera por sustituir a Cameron en el año 2016. Leadsom optó entonces por hacerse a un lado para evitar una segunda vuelta con la actual 'premier'.

Por su parte, Penny Mordaunt, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, es uno de los pocos miembros pro Brexit que queda en el gabinete de May, hasta el punto de que su permanencia tras la cascadas de dimisiones de noviembre sorprendió a no pocos analistas. Mordaunt ha anunciado que apoyará a May frente al desafío interno.

JOHNSON, EL MÁS CONTROVERTIDO

Un sondeo de YouGov analiza el perfil de los potenciales sucesores de May y confirma que no hay una opción clara para suceder a la actual primer ministra al frente del Gobierno. Johnson es el que más apoyo suscita, un 22 por ciento, pero también el más denostado, ya que un 57 por ciento creen que sería un mal primer ministro.

Raab, por su parte, es el más desconocido, hasta el punto de que el 46 por ciento de los encuestados no le conocen lo suficiente para opinar sobre su idoneidad como inquilino de Downing Street. En el caso de Johnson, por ejemplo, solo un 12 por ciento no tiene una opinión formada sobre él.

Respecto a la capacidad de cada uno de los potenciales candidatos para gestionar el proceso de Brexit, el exministro de Exteriores también destaca en los dos extremos de la balanca ya que, aunque figura con el mayor nivel de apoyo sobre este tema (20 por ciento), un 39 por ciento creen que lo haría peor que May.