Putin está abierto al diálogo con Ucrania pero subraya que Rusia no es parte en el conflicto

Publicado 08/04/2019 16:28:46 CET

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, está abierto al diálogo con Ucrania, pero teniendo en cuenta que Rusia no es parte en el conflicto, ha dicho este lunes el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en respuesta al candidato presidencial Vladimir Zelenski.

Zelenski, que ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el pasado 31 de marzo en Ucrania y el próximo 21 de abril se medirá en segunda vuelta con el mandatario saliente, Petro Poroshenko, dijo el domingo en una televisión local que está dispuesto a hablar con Putin para firmar la paz en la región oriental de Donbás.

"La guerra es con Rusia, por eso hay que hablar con Rusia, en un formato negociador que incluya la presencia de representantes occidentales", dijo. "Pero nunca sacrificaremos territorios ni población. La integridad de Ucrania debe ser una constante", apostilló.

Interrogado sobre cuánto tiempo llevaría el proceso de paz, Zelenski consideró que debe ser rápido. "No nos podemos permitir un largo proceso. Cada día significa una vida. No nos podemos enfriar, como en el deporte. Tenemos que llegar y cumplir", declaró, según informa la agencia de noticias Ukrinform.

Interrogado sobre las palabras del candidato ucraniano en la rueda de prensa de este lunes, Peskov ha contestado que, "en general, Putin siempre está abierto al diálogo, excepto cuando se intenta acompañar con diferentes provocaciones y sabotajes". "En este caso, la reacción de Putin es bastante clara y decidida", ha indicado, de acuerdo con Sputnik.

No obstante, ha incidido en que "el presidente Putin ha dicho también en varias ocasiones que para solucionar el conflicto en Donbás lo importante no es el diálogo con Moscú" porque "Moscú no es parte de este conflicto, es un conflicto interno ucraniano".

Por su parte, Poroshenko, prometió el domingo reanudar cuanto antes las negociaciones en el formato de Normandía, integrado por Rusia, Francia, Alemania y Ucrania, de cara a la segunda vuelta de las presidenciales.