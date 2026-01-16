Putin y Netanyahu abordan por teléfono la situación en Irán tras las últimas protestas

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantiene una conversación telefónica desde el Kremlin en mayo de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov/Kremlin Po

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han abordado este viernes por teléfono la situación en Irán tras la última oleada de protestas, que se habría saldado con cientos de muertos y ha llevado a Teherán a acusar a Estados Unidos e Israel de intentar impulsar una nueva intervención militar.

El Kremlin ha indicado en un comunicado que Putin y Netanyahu "han discutido sobre la situación en Oriente Próximo e Irán", antes de destacar que el mandatario ruso ha respaldado "aumentar los esfuerzos políticos y diplomáticos destinados a garantizar la estabilidad y la seguridad en la región".

"La parte rusa ha confirmado su compromiso a la hora de continuar los esfuerzos de mediación y promoción de un diálogo constructivo entre todas las partes implicadas", ha dicho la Presidencia rusa, que ha detallado que "los líderes acordaron también mantener contactos a varios niveles", sin más detalles.

La oficina de Netanyahu no se ha pronunciado por ahora sobre esta conversación, que llega en medio del aumento de las tensiones por la represión de las citadas protestas, que arrancaron con motivo de la crisis económica y derivaron en disturbios que Teherán achaca a "terroristas" respaldados por Estados Unidos e Israel.

Así, Irán ha afirmado que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" al presidente estadounidense, Donald Trump, para intervenir militarmente. Por ello, ha abogado ante Washington por un proceso de diálogo para resolver las diferencias, si bien ha afirmado que el país está "preparado" para hacer frente a un conflicto bélico.

Israel ya lanzó en junio de 2025 una ofensiva militar contra Irán --a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares--, desatando un conflicto de doce días en el que las fuerzas iraníes lanzaron cientos de misiles y drones contra territorio israelí y contra la principal base estadounidense en Oriente Próximo, situada en Qatar.