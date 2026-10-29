Putin acusa a Ucrania de provocar la crisis humanitaria en Oleshki al sembrar de minas los accesos a la ciudad

Vladimir Putin, presidente de Rusia. - Казаков Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado este jueves a la parte ucraniana de ser responsable de la crisis humanitaria en Oleshki, en la provincia de Jersón, al sembrar de minas a los accesos a la ciudad, las cuales han comenzado a ser retiradas desde las últimas horas, según las autoridades de ambos países.

"Esta situación se ha estado gestando durante mucho tiempo. No entraré en detalles sobre cómo actuó la otra parte, aprovechando los avances hacia este acuerdo y creando una virtual catástrofe humanitaria", ha señalado Putin durante la sesión plenaria de la cumbre que se celebra en Moscú con líderes africanos.

Putin ha informado de que entre este jueves y viernes dará comienzo la entrega de asistencia a la población y ha agradecido el apoyo de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, a esta iniciativa, que incluye un alto el fuego, y el desminado para garantizar la entrega segura de ayuda y las evacuaciones.

El Kremlin ha confirmado que las labores para retitar las minas de los accesos a la ciudad ya están en marcha y confían en que entre este jueves y viernes los vecinos de Oleshki reciban ya los primeros suministros de forma libre y segura, y al mismo tiempo, aquellos que lo deseen puedan abandonar sus hogares.

En ese sentido, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha detallado que se ha fletado un avión para que todos aquellos que deseen ser evacuados. Oleshki se encuentra actualmente ocupada por Rusia y aislada por los constantes combates con drones y artillería, así como por la masiva presencia de minas