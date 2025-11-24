Putin iniciará mañana una visita oficial de tres días a Kirguistán para abordar los lazos bilaterales

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión en el Kremlin - Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, iniciará este martes una visita oficial de tres días a Kirguistán para abordar las relaciones bilaterales, en lo que Biskek describe como un "acontecimiento importante en el desarrollo de la asociación estratégica" entre ambos países.

El jefe del Departamento de Política Exterior de la Presidencia de Kirguistán, Saginbek Abdumutalip, ha indicado que la visita tendrá lugar a invitación del mandatario kirguís, Sadir Japarov, antes de especificar que espera que se aborden asuntos sobre cooperación bilateral y contactos en organizaciones supranacionales.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "se prestará especial atención al refuerzo de los lazos comerciales y económicos, expandir las inversiones y la cooperación industrial, desarrollar la cooperación técnico-militar y cultural-humanitaria, así como a asuntos relacionados con la seguridad regional".

"La próxima visita del presidente de la Federación Rusa supondrá un paso significativo en el refuerzo de las relaciones ruso-kirguisas a partir de los principios de amistad, confianza y apoyo mutuo", ha zanjado Abdumutalip, según un comunicado publicado por la Presidencia de Kirguistán.

Las autoridades de Kirguistán firmaron en 1998 el Estatuto de Roma, pilar del Tribunal Penal Internacional (TPI), si bien no llegaron a ratificarlo, por lo que no es parte del organismo, que ha emitido una orden de arresto contra Putin bajo la presunción de crímenes de guerra en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.