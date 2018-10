Putin se ofrece a aumentar la colaboración antiterrorista con Irán tras el atentado

Publicado 22/09/2018 14:43:41 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha trasladado a su homólogo iraní, Hasán Rohani, su disposición a aumentar la colaboración con Irán para luchar contra el terrorismo, según ha informado este sábado el Kremlin.

"Confirmo mi disposición de seguir aumentando la cooperación con los socios de Irán para hacer frente a este mal", ha escrito Putin en el telegrama que ha remitido a Rohani para trasladarle sus condolencias por el atentado contra un desfile militar en Ahvaz.

"Estamos indignados por este crimen sangriento, esperamos que todos los responsables reciban el castigo que se merecen", ha añadido el presidente ruso, según informa la agencia de noticias Sputnik.

Más de una veintena de personas, entre ellas numerosos miembros de los Guardianes de la Revolución, han muerto en el ataque contra el desfile militar con motivo del aniversario de la invasión de Irak en 1980.

El ataque, obra de cuatro hombres armados disfrazados con uniformes militares, ha sido reivindicado en declaraciones a Reuters por la Resistencia Nacional de Ahwaz, una organización separatista árabe activa en la región de Juzestán. Sin embargo, el grupo terrorista Estado Islámico también se ha atribuido la autoría en un mensaje publicado por su agencia de noticias, Amaq.

El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, atribuyó la responsabilidad por lo sucedido a "los patrocinadores regionales del terrorismo y a sus instructores estadounidenses".

Por su parte, la agencia IRNA informó que el Movimiento Patriótico Democrático Árabe, vinculado con Arabia Saudí, reivindicó la autoría del atentado. (Sputnik)

Iran Revolutionary Guard member says attack on military parade signals weakness - FARS

DUBAI, Sept 22 (Reuters) - A senior figure in Iran's elite Revolutionary Guards said on Saturday a shooting attack on a military parade in southwestern Iran that killed 24 people was a continuation of the activities of Islamic State in Iraq and Syria.

"This terror act is not a sign of power, but one of weakness and a continuation of the actions of Daesh (Islamic State) in Iraq and Syria where they shoot innocent people," Rear Admiral Ali fadavi, a deputy Guards commander, was quoted by the semi-official Fars news agency as saying.

There was no immediate claim of responsibility for the attack, in which 12 Revolutionary Guards members were among the 24 dead. More than 60 people were wounded.