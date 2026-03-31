Putin y el presidente de EAU tratan por teléfono la guerra en Oriente Próximo y piden el fin de los ataques

Vladimir Putin, presidente de Rusia. - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, han abordado este martes por teléfono la situación en Oriente Próximo, cuando se cumple un mes de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha dejado ya en este país más de 2.000 muertos.

El Kremlin ha ofrecido un comunicado en el que se lee que ambos líderes "expresaron su profunda preocupación por el continuo deterioro de la situación político militar en Oriente Próximo, la pérdida de vidas civiles y la destrucción de infraestructuras energéticas, industriales y de otro tipo de carácter civil".

Asimismo, ambos han coincidido en señalar la necesidad de que se imponga de manera inmediata el fin de los ataques y se apueste por la vía política y diplomática para resolver pacíficamente este conflicto, "respetando los intereses legítimos de todos los Estados de la región", incluido Irán.

Rusia ha recordado que históricamente ha mantenido "relaciones amistosas y mutuamente beneficiosas" con los países de la región y ha puesto en valor "al alto nivel de cooperación" que mantiene con Emiratos Árabes Unidos, tal y como se ha encargado también de resaltar el presidente emiratí Al Nahyan.