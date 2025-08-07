Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump sobre la guerra de Ucrania

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sugerido que Emiratos Árabes Unidos podría ser un "lugar adecuado" para celebrar la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras mantener este jueves un encuentro con el jefe de Estado emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que se encuentra de visita en Moscú.

"Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar un evento de este tipo. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos. Este sería uno de los lugares más adecuados", ha subrayado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias Interfax.

Putin se ha mostrado abierto a mantener una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Ya he dicho muchas veces que no tengo nada en contra", ha resaltado, agregando, no obstante, que "deben crearse ciertas condiciones" para que se produzca el encuentro, lo que, a su juicio, está "lejos" de cumplirse.

El asesor de presidencial ruso Yuri Ushakov ha informado más pronto de que habrá un encuentro bilateral de alto nivel entre Trump y Putin "en los próximos días", sin dar más detalles sobre el lugar, y sin que por el momento la parte estadounidense haya confirmado el anuncio del Kremlin.

El encuentro bilateral dejaría fuera a Zelenski, quien ha pedido en reiteradas ocasiones que haya negociaciones cara a cara con Putin para poner fin al conflicto. El presidente ucraniano ha resaltado este jueves que una de las principales prioridades para Kiev es el fin de los combates y que Moscú acepte un alto el fuego.