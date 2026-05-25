Putin y el rey de Bahréin piden una "rápida solución política" a la guerra en Irán

Archivo - El presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión en un foro internacional de Defensa en Rusia. - Europa Press/Contacto/Alexander Demianchuk

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha coincidido este lunes con el rey de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa, en defender el refuerzo de "la seguridad, la estabilidad y la paz" en la región del golfo Pérsico, pidiendo una "rápida solución política" a la guerra en Irán, en un momento en el que Estados Unidos e Irán apuntan a progresos en las conversaciones para un acuerdo de paz.

Según informa el Kremlin en un comunicado, en la llamada telefónica ambos líderes han subrayado "la necesidad de lograr rápidamente una solución política y diplomática a la crisis relacionada con Irán".

Esta salida debe "respetar plenamente los intereses de todos los Estados de la región", ha apuntado sobre un contacto en el que han podido igualmente abordar cuestiones bilaterales.

De lado de Manama, la Agencia de Noticias de Bahréin ha indicado que Al Jalifa y Putin "debatieron los acontecimientos regionales e internacionales e intercambiaron puntos de vista sobre la evolución de los sucesos en la región y sus repercusiones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional, así como su impacto en la libertad de navegación, la seguridad energética y la economía mundial".

De este modo, han insistido en "la importancia de trabajar conjuntamente para reforzar la seguridad, la estabilidad y la paz en la región y en todo el mundo", insistiendo en el beneficio "de todos los pueblos".

Esta llamada llega cuando Irán ha confirmado que hay un acuerdo sobre "gran parte de los asuntos bajo discusión" con Washington, si bien ha enfriado las opciones de que se produzca un acuerdo inminente. "Nadie puede decir que la firma sea inminente", ha manifestado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha añadido que los avances "son el resultado de múltiples semanas de conversaciones a través de la mediación de Pakistán".

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este mismo lunes que no firmará un acuerdo con Irán que no sea "grande y significativo" y ha incidido en que "será exactamente lo contrario" del histórico pacto nuclear firmado con Teherán en 2015.