Pyongyang rebaja sus lazos diplomáticos con Londres en respuesta a las sanciones contra un campamento infantil

Archivo - Estatua De Kim Il Sung en Corea del Norte. - GOBIERNO DE COREA DEL NORTE - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han informado este martes de que ha rebajado sus relaciones diplomáticas con el Gobierno de Reino Unido, en respuesta a las sanciones impuestas contra un campamento infantil situado en Songdowon, Wonsan, por su presunta implicación en actos de adoctrinamiento de niños ucranianos que habrían sido trasladados por la fuerza en el marco de la invasión de Ucrania.

El Ministerio de Exteriores norcoreano ha indicado en un comunicado que se trata de una "respuesta diplomática" ante lo que ha descrito como una decisión "provocativa" propiciada por "cuestiones políticas", según ha recogido la agencia estatal de noticias KCNA.

Así, ha recordado que, recientemente, el embajador norcoreano, Mun Myong Sin, fue retirado por este mismo motivo, por lo que ahora el país cuenta únicamente con un encargado de negocios al frente de la legación diplomática. Además, ha acusado a Londres de "querer manchar la imagen" de Pyongyang y "socavar sus relaciones con Moscú", según recoge el texto.

A principios de mayo, el Gobierno británico incluyó a varias personas y entidades rusas en su último paquete de sanciones junto con el Campamento Internacional Infantil Songdowon, en Corea del Norte, dadas sus sospechas de que este lugar está relacionado con las deportaciones forzosas de niños ucranianos y su posterior adoctrinamiento.

El centro fue establecido en 1960 y ha sido utilizado durante mucho tiempo para difundir propaganda y fomentar la lealtad al régimen entre los jóvenes, tal y como ha alertado en reiteradas ocasiones el Gobierno de Ucrania, que ha denunciado el "secuestro y traslado" a este campamento de menores a raíz de la guerra.

En marzo de 2023, el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania.

La corte entiende que existen "motivos razonables" para creer que Putin "tiene responsabilidad penal individual" por estos delitos, bien por su comisión "directa" o por haber sido incapaz de "ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos".

No obstante, el Kremlin ha desmentido constantemente que esté deportando a niños ucranianos por la fuerza frente a las acusaciones vertidas por Kiev y sus aliados. Según el Gobierno ucraniano, al menos 16.000 niños han acabado desplazados contra su voluntad a territorio ruso desde el comienzo del conflicto.